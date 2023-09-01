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Yaramazlara biraz batar!

Gülengül Altınsay: Beşiktaş’ın panikle yaptığı transferler

Transfer gibi bir konunun medya önünde bu kadar konuşulmasının, her kurum gibi Beşiktaş’a da bir faydası yoktu. Başkan, “Transferlerde hocadan olur aldık” diyor. Doğrusu da bu. Ama anlaşılan Beşiktaş hâlâ belli mevkilere adam arıyor. Mesela stopere. O zaman stoper oynayan Amartey ve stoper gibi oynayan Onana neden alındı? Takımlarında oynayamamış, uzun sakatlık yaşamış Amartey, Chamberlain ve Onana neden alındı? Rebic de Beşiktaş’ın oyun sistemine katkı yapacak bir oyuncu mu?

Belli ki transferler bir plana  göre yapılmamış. Menajer geçinen bazı aracıların etkisiyle panikle yapılmış transferler gibi gözüküyor. Sadece, “ünlü yıldız” olmayan Rashica ve Bahtiyar transferleri takımın gücünü artıracak sanki.


Ayrıca Beşiktaş’a katkısı şüpheli bu futbolculara 2-3 milyon Avro maaşlar verilerek bordro alt üst olmuş. Ve oynayan futbolcularla oynamayanlar arasında ikincilerin lehine büyük dengesizlikler oluşmuş. Ayrıca yerli oyuncu kontenjanı da pek gözetilmemiş.

Gülengül Altınsay’ın yazısı

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