Gülengül Altınsay: Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy adeta takımı sırtlıyor

Kendisine şans verilen 692 dakikada 7 gol atmış. Sadece gol atmasıyla değil golcü potansiyeliyle de göz kamaştırıyor. Trabzon maçındaki performasının ardından Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar bir açıklama yaptı, “Semih’i tutamayacağız galiba, talipleri şimdiden kapıyı çalıyor” gibisinden.

Bu ilk başta iyi bir şeymiş gibi geliyor insana. Öyle ya 18 yaşındaki oyuncunuz ilk 11’de oynadığı birkaç maçın ardından hemen büyük teklifler alıyor.

Oysa ki kariyerinin başındaki bir oyuncuyu ne kadar yetenekli olsa da ve ne kadar çok gelir sağlayacak olsa da satmak hiç akıllıca değil. Hem şimdiki takımın geleceği açısından hem de oyuncunun geleceği açısından. İşte Fenerbahçeli Arda. Herkes bayram etti Arda Real Madrid’e gitti diye. Oysa ki Arda sende gelişsin, seninle başarılı olsun, seninle şampiyonluklar yaşasın, seninle Avrupa’da kendini göstersin. O zaman çok daha fazla büyük ücretle gidecekse de gitsin. Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi dünya kulübü iddiasında olan kulüpler böyle yaparlar. Avrupa başarılarıyla gelirlerini katlarlar.

Gülengül Altınsay’ın yazısı