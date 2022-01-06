Gülengül Altınsay: Beşiktaş zaten TFF’nin fikstür yapıcılarının deneme tahtası gibi

Pandemi her bir tarafımızı sarmışken Süper Kupa Finali’ni Katar’da yapmak! Sporcuları yorgun yorgun ta oralara sürüklemek. Hem de hafta sonu lig maçları varken, sezon başı oynanacak finali sıkışık bir tarihe koymak. Beşiktaş zaten TFF’nin fikstür yapıcılarının deneme tahtası gibi. Tribünler neredeyse boş. Baksanıza bedava bilet bile işe yaramamış.
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