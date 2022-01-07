Gülengül Altınsay: Beşiktaş kadın futbol takımının aldığı şampiyonluk kupasına ne oldu?

Baksanıza kadının adı yok. Kupasının da… “Beşiktaş Süper Kupa’yı alarak kupaları üçledi” diyor herkes. Peki Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın aldığı şampiyonluk kupasına ne oldu? Beşiktaş geçen sezon aldığı 4 kupa ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi oysa ki. Hem kadın futbol takımıyla aldığı hem de erkek futbol takımıyla aldığı 4 kupayla. Neyse 3 ya da 4 kupa almak tabii ki güzel de daha önemlisi bu kupaların nasıl bir futbolla ve nasıl bir takımla alındığı. Çünkü kupalar alınır sonra müzeye gider. Ama hayat da futbol da devam eder.

Gülengül Altınsay’ın yazısı