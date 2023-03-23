Güldürmeyen ‘baba şakaları’ çocuğun gelişimine katkı sağlıyor

Britanya Psikoloji Derneği’nin yayımladığı yeni bir çalışma ‘baba şakaları’nın, çocukların psikolojisini güçlendirdiğini gösteriyor.

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İngilizce’de kötü olmayan şakalara ‘baba şakası’ denmesi tesadüf olmasa gerek. Birçoğumuz hayatımızın bir döneminde babalarımızın ‘pek de komik olmayan’ şakalarına maruz kalmışızdır. Baba şakaları belki sadece ‘komik olmadığı için komik’ sayılabilir.

Belki güldürmüyor ama baba şakalarının da bir hikmeti olduğunu, Britanya Psikoloji Derneği’nin geçen hafta yayımladığı yazıdan öğreniyoruz: Baba şakaları, çocukların psikolojik olarak güçlenmesine katkı sağlıyor.

Tuhaflıkla baş etmeyi öğretiyor

Uzmanlara göre şakaların çocuklar üzerinde iki olumlu etkisi var: Birincisi, baba figürünün kendini utandırmaktan (çünkü şakalar utandıracak kadar kötü!) çekinmediğini gören çocuklar ileride yargılanmaya ya da utandırılmaya karşı daha dayanıklı oluyorlar.

İkincisi ise çocuklar beceriksizlik (çünkü baba şakaları güldürmeyi beceremiyor!) karşısında nasıl tepki vereceklerinin antrenmanını yapıyorlar.

Böylece yargılamalara ve utanmaya bağışıklık geliştirmiş özgüveni yüksek ve tuhaf sosyal durumlarda uygun şekilde davranabilen bireyler oluyorlar.

Şayet bir babaysanız, çocuğunuzu görür görmez karşıdan karşıya geçen iki domatesin hikayesini anlatabilirsiniz. Biri ezilmiş, öbürü ne demiş?