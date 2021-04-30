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Yaramazlara biraz batar!

Güldür Güldür, Koca’nın belirsiz açıklamalarını tiye aldı

Komedi skeç programı Güldür Güldür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın belirsiz açıklamalarını tiye aldı: “Pandemide çaresiz değiliz, çare sizsiniz.”

Bugün yayınlanan pandemi skecinde, Fahrettin Koca konu alındı.

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Skeçte Onur Atilla’nın canlandırdığı Koca, “Aşılar ne zaman gelecek” sorusuna, “Anlaştığımız tarihte”; “Hangi ülkelerden” sorusuna “Anlaştığımız ülkelerden” yanıtını veriyor.

“Aşılar herkese yapılacak mı sorusuna” ise, “Evet” cevabını veren Koca, “Ne zaman yapılacak”ı ise “Sırası geldiğinde” diye cevaplıyor.

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