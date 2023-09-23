Gülay Erdemli: Musk’ın maymunları öldü mü?

Elon Musk, makak maymunları ölümlerini ilk kez 10 Eylül’de sosyal ağ uygulaması X’teki bir kullanıcıya verdiği yanıtla kabul etmişti. Musk, ölümlerin Neuralink implantı sonucu olduğunu reddetti ve araştırmacıların ‘ölüme yakın’ denekleri seçmeye ‘özen’ gösterdiğini söyledi. Tıp etiği konusunda çalışan pek çok kişi veteriner kayıtlarına dayanarak implant prosedürlerinden kaynaklanan komplikasyonların ölümlere yol açtığını iddia ediyor.

Wired’ın incelediği kamuya açık kayıtlar ve eski bir Neuralink çalışanıyla yapılan röportajlar ise farklı bir tablo çiziyor. Bu kayıtlarda primat deneklerin ötenazi yapılması gereken acılara katlandığı iddia ediliyor. Tüm bunlar şirketin insanlarda yapılacak deneylerin gündemde olduğu şu günlerde akıllara pek çok soru işareti getiriyor. Eğer SEC iddiaları kabul ederse Neuralink’in hayvan testleriyle ilgili federal bir soruşturma başlayabilir. FDA 2022 yılı başlarında şirketin insan deneyleriyle ilgili klinik çalışmalar yürütme talebini reddetmişti. FDA, cihazın lityum pilinin yanı sıra implant kablolarının beynin diğer bölgelerine geçmesi endişesi taşıyordu. Mayıs ayında ise başta da dediğim gibi insan deneylerine kurum tarafından onay verildi. Tartışmalar giderek alevlenecek gibi görünüyor!

Gülay Erdemli’nin yazısı