Gucci’de yeni dönem: Kreatif direktörü Sabato De Sarno oldu

Köklü İtalyan markası Gucci, kasım ayında yollarını ayırdığı kreatif direktörü Alessandro Michele‘in yerine Sabato De Sarno‘yu atadı. İlk koleksiyonunu eylülde Milano Moda Haftası’nda sunacak De Sarno, ‘Gucci’de yaratıcı vizyonu tanımlamak ve yürütmekten’ sorumlu olacak.

Sabato De Sarno – Alessandro Michele

Gucci’nin sahibi Kering firması, Ocak 2015’te başladığı görevinden geçen kasım ayında ayrılan Alessandro Michele’den sonra İtalyan markanın yeni kreatif direktörünün Sabato De Sarno olduğunu açıkladı.

Kariyerine 2005 yılında Prada’da başlayan daha sonra Dolce Gabbana’da ve son olarak 2009’dan beri Valentino’da erkek ve kadın koleksiyonlarını denetleyen De Sarno, Gucci’nin kreatif direktörü rolünü üstlenmekten büyük onur duyduğunu söyledi: “Yıllar boyunca inandığım değerleri hoş karşılayabilen ve besleyebilen böylesine olağanüstü bir geçmişe ve mirasa sahip bir markaya katılmaktan gurur duyuyorum. Marka için yaratıcı vizyonuma katkıda bulunmaktan duygu dolu ve heyecanlıyım.”

Gucci’nin kadın, erkek, deri ürünler, aksesuarlar ve yaşam tarzı koleksiyonlarından sorumlu olacak De Sarno, Gucci Başkanı ve CEO’su Marco Bizzarri ile birlikte çalışacak.

Bizzarri, De Sarno’nun Gucci ailesine katılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, De Sarno’nun markaya ‘moda otoritesini güçlendirecek farklı bir vizyonla’ liderlik edeceğinden emin olduğunu aktardı.

İlk koleksiyon Milano Moda Haftası’nda

Mevcut görevindeki tüm yükümlülüklerini tamamladığı anda yeni görevine başlayacak olan De Sarno, ilk koleksiyonunu da Eylül 2023’te Milano Moda Haftası’nda sunacak.