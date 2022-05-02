Guardian adını koydu: Kum saati silueti yeniden moda

Spor giyim markası Lululemon’ın beli vurgulayan fermuarlı ceketi, Tiktok’ta üç milyara yakın görüntülenme sayısıyla hızla yükselen trende işaret ediyor: 50’lerin kum saati silueti yeniden moda.

Kum saati siluetiyle özdeş bir ikon: Marlyn Monroe

Kanadalı spor giyim markası Lululemon’ın, bel bölgesini kavrayan ‘Define’ (Vurgula) adlı fermuarlı ceketi, Tiktok’ta 2,8 milyar kere görüntülenerek viral olunca, Britanya’nın prestijli Guardian gazetesi, 50’lerde kadın modasına damga vuran kum saati formunun dönüşünü resmen ilan etti.

Ustaca tasarlanan ve likralı kumaş sayesinde bele oturarak bedeni şekillendiren ceket, bir süredir modayı domine eden feminen trendlerle bire bir örtüşüyor.

Lululemon Define ceketini 12 farklı beden ölçüsü için üretti. Fotoğraf: Lululemon

Trend araştırmaları yapan Stylus’dan Katie Devlin, “Farklı beden tiplerinin moda dünyasında çok daha fazla daha görünür olması, kıvrımlı ve kadınsı siluetleri öne çıkardı” diyor. Kıvrımlı bedeni en iyi temsil eden form ise ‘kum saati’ kabul ediliyor.

Geçen hafta VB Body koleksiyonunu tanıtan Victoria Beckham da bu trendin takipçilerinden. Tasarımlarının bedeni şekillendirip hatları belirginleştirdiğini söylüyor.

Kum saati siluetinin öncüsü Kim Kardashian

Kim Kardashian öncü oldu

Londra’daki Central Saint Martins’de moda dersi veren Harriet Worsley, ‘kum saati’ söz konusu olduğunda Kim Kardashian’ın hakkını vermekten yana: “Kendisi zaten yıllardır bu formu uyguluyor, moda dünyası sonunda ona yetişebildi.”

Gizleme, vurgula

Kim Kardashian, 2019’da bedeni şekillendiren Skims koleksiyonununda, geniş kalçaları saklamak şöyle dursun tam tersine öne çıkaran ürünler sunmuştu. Bugün korse gibi vücut şekillendirici parçalar, zayıf görünmekten çok beden yapısını estetik biçimde vurgulamak için kullanılıyor.