Grammy ödüllü Dave Holland Ankara’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası (CSO), Caz serisi kapsamında; birden fazla Grammy ve 2017’de NEA Caz Ustası unvanı da dahil çok sayıda ödülü olan Dave Holland’ı ağırlayacak.

Dave Holland

Tüm müzik türlerine aynı şekilde ilgi duyan ve yenilikçi işlerin peşinden koşan Dave Holland, 16 Mart’ta CSO Ada Ankara’da sanatseverlere sıra dışı bir caz akşamı yaşatmaya hazırlanıyor.

Dave Holland’a; 45 adet albüme imza atmış, 1992-2010 yılları arasında The Tonight Show’da yer alan ABD’li caz ve füzyon gitaristi ve bestecisi Kevin Eubanks’la, ikisi solo olmak üzere 30’u aşkın albümde yer almış ABD’li caz bateristi Eric Harland eşlik edecek.

Biletler internet üzerinden ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki gişeden temin edilebilecek.