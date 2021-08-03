Altın üç ayın en düşük seviyesini gördü

Temmuz ayının ilk yarısında 500 TL’nin üzerinde tutunan gram altındaki düşüş sürüyor. Dolar kurundaki çekilmeyle birlikte gram altın 7 Mayıs’tan beri ilk kez 482 lirayı gördü.

Fotoğraf: AA

Dolar kuru ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve enflasyon ile politika faizi arasındaki makasın kapanmasıyla faiz indirimi ihtimalinin giderek zayıflamasına bağlı olarak bugün 8,30’un altını görmüştü.

Yurt içi piyasada dolardaki düşüşü takip eden gram altın fiyatı öğle saatleri itibariyle 482 liraya kadar indi.

Gün içinde bir miktar dengeleme yapan fiyat öğleden sonra 486 lira seviyesinde bulunuyor. Bu gram altın için aynı zamanda son üç ayın en düşük seviyesi.

Gram altının 482 lira seviyesini gördüğü saatlerde çeyrek 795, Cumhuriyet altını da 3 bin 250 liraya kadar çekildi.

Ons altın haziran ayını 2016’dan bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra temmuz ayında yüzde 2,49 civarında yükseliş kaydetti. Son bir aydır 1790-1830 dolar aralığında işlem gören ons altın, bugün ise 1812 dolar civarında.

Bazı analistler, Delta varyantı vakalarındaki yükselişin merkez bankalarını daha uzun süre güvercin kalmaya zorlayabileceğini ve bu durumda altının ons fiyatının 2 bin doları görebileceğini belirtiyor.