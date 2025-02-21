Gram altın güne nasıl başladı? – 21 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.425,957 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.926,34 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.425,957 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.425,957 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.926,34 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.425,957 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 9.237,16 puandan başladı.
ABD’de 16 eyaletin başsavcıları Trump yönetiminin Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) araştırma fonlarını kesen ve yeni sınırlamalar getiren politikalarına karşı dava açtı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnessota Timberwolves’u 124-94 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-1 kazanarak NBA finaline yükseldi
Şanlıurfa’da bir kamyonette 1,7 ton bozuk et bulundu.
Büyükşehir belediyesiyle sağlanamayan anlaşma nedeniyle İzmir’de işçiler bugün grevde. ESHOT çalışacak otobüs hattı listesi yayınladı.