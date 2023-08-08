Gözler ChatGPT kurucusunun kripto para projesinde

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın kurucusu Sam Altman’ın kripto para birimi projesi Worldcoin’e ilgi büyük. 2,2 milyondan fazla kişi, göz bebeklerini taratarak projeye kaydoldu.

Fotoğraf: Worldcoin/Twitter

Kripto para birimi projesi, kullanıcıların göz bebeklerini tarayarak dijital kimlik edinmelerini ve bazı ülkelerde ücretsiz kripto para almalarına olanak tanıyor.

24 Temmuz’da piyasaya açıklanan proje, kısa sürede 2,2 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Bu tarihten itibaren Worldcoin 2 ila 2,5 dolarda istikrarlı bir fiyat tutturdu. Ayrıca kısa sürede 200 milyon doları aşkın fon sağlandığı bildirildi.

Projenin yetkilileri, düzenleyici kurumlarla yakın çalıştıklarını söylüyor. Projede gelecek 15 yıl içinde piyasaya 10 milyar ‘token’ sürülmesi planlanıyor. Verilere göre anlık arz 120 milyon token. Yani gelecekteki arzın yaklaşık yüzde 1,2’si.

İlgiye rağmen uzmanlarsa kripto paralarla ilgili uyarılarına devam ediyor.

Genesis Trading yöneticisi Gordon Grant’e göre, yatırımcılar Worldcoin’in geleceği konusunda henüz karar vermedi: “Bu proje hakkında hem olumlu hem de olumsuz görüşler var.”

Kenya polisi, iki gün önce Worldcoin’in Nairobi birimine baskın düzenlemişti. Projenin Kenya’da ‘göz tarama’ uygulamasına son vermesi istendi. Almanya’daki veri denetleyicileri de projeyi bir süredir araştırıyor.