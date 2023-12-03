Bir tuhaflık vardı. Hekimler, “Bizim gördüğümüz Covid-19 vakalarıyla Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs tablosundaki veriler örtüşmüyor” diyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele sürecinin çok başarılı yönetildiğiyle ilgili açıklamalar yaparken, Sağlık Bakanlığı’nın turkuaz tablosunda ‘vaka’ sayısının yerini ‘hasta’ sayısı almış ve hekimlerin bu anlam veremediği ayrım Covid-19 pozitif sayılarıyla ilgili şaibeye sebep olmuştu. Türkiye’de hasta diye açıklanan sayılar, koronavirüs verilerini takip eden Dünya Sağlık Örgütü’nde vaka olarak kayda geçiyordu.

Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayısını halktan gizlediğini ve gerçek rakamın bunun 20 katı olduğunu söyleyen CHP’li Murat Emir’in ortaya çıkardığı belge hekimlerin şüphesini haklı çıkardı. Bakan Fahrettin Koca, günlük açıklanan tabloda hasta sayısının vaka sayısı olmadığını, sadece belirti gösteren hastaları yansıttığını açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan ölümcül bir virüsle mücadele ederken, salgını büyütebilecek koronavirüs taşıyıcısı binlerce insan halktan gizlenmişti. Bunun bir benzeri de Rusya’da yaşanmış, Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, Covid-19 salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini, vakaların kayıtlara zatürre olarak geçirildiğini söylediği için ‘yalan bilgi yaydığı’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı