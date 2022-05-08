Gözde Bedeloğlu: İtibarsızları yük ederseniz, otobüsün aksı kırılır

Yaşlı, inatçı, katı, kibirli dil ve tavırdan bıkan milyonlarca insan; genç, kararlı, diyaloga açık, mütevazı dil, tavır ve siyaset talebini sürdürüyor.

Hakkı yendiğinde pes etmeyen, kollarını sıvayıp işe koyulan, seçim otobüsünün arkasından koşup ona ‘Her şey çok güzel olacak’ diyen çocuğun dileğini kendine slogan yapan İmamoğlu’nu Beylikdüzü’nden merkeze taşıyan teveccühün sebebi bu.

Alçılı, Özköklü otobüs fotoğrafını eleştirenleri akıllı olmaya davet etmek yerine yolu kaçırmamaya odaklanmak daha akıllıca olur. Gezi’yi doğru okuyan talebin sadece bir lider değil, sistem değişimi olduğunu görür. Toplumsal kutuplaşmayı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, omurgasız olmakla övünen insanlarla çözemez, o çok arzuladığınız kucaklaşmayı yapamazsınız.

Taban da, toplumun hangi kesimini temsil ettiği belirsiz isimlerle değil, sözünün kıymeti olan kişisele genişletilir. Kendini bile taşıyamayan itibarsızları yük ederseniz, o otobüsün aksı kırılır.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı