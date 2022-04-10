Gözde Bedeloğlu: Fakirliğin elli tonuna hapsolduk

Bütün sohbetlerin ana konusu, pahalılık ve yoksullaşma. Nasılsın, sorusuna verilebilecek cevaplar çeşitliliğini yitirdi. Kötü, dünden kötü, gittikçe daha çok kötü! Gökkuşağı hayatımızdan cebren ve hile ile söküldü. Fakirliğin elli tonuna hapsolduk. Kuru ekmeğe muhtaç en koyu renginden, dünkü ihtiyacını bugüne bırakmış olmanın pişmanlığını yaşayan görece daha açık bir rengine kadar herkes bugün biraz daha yoksunluk içinde.
SON HABERLER
Viagra görme kaybına yol açabilecek hastalık riskini iki katına çıkarıyor
Yeni bir araştırma, Viagra, Levitra gibi ereksiyon haplarının kullanımının körlüğe neden olabilecek göz rahatsızlıkları riskini iki katına çıkardığı sonucuna ulaştı.
İBB sözcüsü: AKP olsa öğrenci abonmanı 249 liraydı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 78 liradan 109 liraya yükselen öğrenci abonman ücretiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.
İkizdere’de arıcılık da bitti: Vadide ilk kez arılar öldü, halk bakanlığa dava açacak
Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağı nedeniyle arıcılık da bitti. Kovanlara bulunan arılar öldü.
Demirtaş, Macaristan’daki seçimi yorumladı: Orada HDP yok
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, aşırı sağcı Viktor Orban’ın koltuğunu koruduğu Macaristan seçimleriyle ilgili ”Herkesin atladığı ya da görmek istemediği şu ki, Macaristan’da HDP yok” dedi.
Haddini aşan nokta
Şimdi, bu tırnağın içindeki nokta nereden çıktı?! Eski kitaplarda da rastlanıyor bu kullanıma, ama bugünkü kadar yaygın değil. Zaten on yıl önce de bu kadar yaygın değildi…