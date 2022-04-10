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Yaramazlara biraz batar!

Gözde Bedeloğlu: Fakirliğin elli tonuna hapsolduk


Bütün sohbetlerin ana konusu, pahalılık ve yoksullaşma. Nasılsın, sorusuna verilebilecek cevaplar çeşitliliğini yitirdi. Kötü, dünden kötü, gittikçe daha çok kötü! Gökkuşağı hayatımızdan cebren ve hile ile söküldü. Fakirliğin elli tonuna hapsolduk. Kuru ekmeğe muhtaç en koyu renginden, dünkü ihtiyacını bugüne bırakmış olmanın pişmanlığını yaşayan görece daha açık bir rengine kadar herkes bugün biraz daha yoksunluk içinde.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı


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