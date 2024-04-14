Gözde Bedeloğlu: Çoğu çocuk 35 Kıbrıslı, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporları yıkıma dair ihmal ve usulsüzlükleri açıkça ortaya koymuştu. Buna göre, otelin 1993’te ‘konut’ olarak aldığı ruhsat 2001 yılında ‘otel’ olarak yenilenmiş, 2014-2015 yıllarında yapılan tadilatlarla otelde kapasite artışı gerçekleştirilmiş ve 2016 yılında yapıya 410 metrekare büyüklüğünde ruhsatsız bir kat eklenmişti. İncemeler sonucu, düşük beton kalitesinin binanın yıkılmasında etkili olduğu tespit edilmişti.

3-6 Şubat arası görülen ilk duruşmada mahkeme sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar vermiş ve Ankara Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etmişti. 31 Mart yerel seçimlerinden birkaç gün önce yayınlanan bu ek bilirkişi raporu doğrultusunda, 26 Nisan’daki ikinci duruşma beklenmeden, otel sahibinin oğlu ve şirket ortağı Efe Bozkurt ile inşaat mühendisi Halil Bağcı tahliye edildi.

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hazırladığı ön inceleme raporunda, beton kalitesinin düşük olduğu, yapıya ruhsatsız kat eklendiği, proje bilgileri ve ruhsat bilgilerinin uyuşmadığı ve binaya ait zemin etüt raporunun bulunmadığı bilgileri yer almıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporunda ön inceleme bulgularına yer verilmiş ve 2016 yılında yapıya eklenen ruhsatsız katın 2018 yılında yürürlüğe giren ve ‘imar affı’ olarak bilinen yasal düzenlemeden faydalandığı belirtilmişti.

Raporda ayrıca, binanın yıkılmasına ilişkin sorumluluklara da yer verilerek, binanın sahibi Ahmet Bozkurt, statik proje mesulü Erdem Yıldız, Adıyaman Belediyesi’nde o dönemki yapı kontrol birimi ve yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişi ‘asli kusurlu’ bulunmuştu.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı