Gözde Bedeloğlu: Bu artık havamıza, suyumuza uzanmış bir yaşam mücadelesi

Ormandaki direniş nöbetini görüntüleyen gazeteci Kazım Kızıl’ın gözünün içine biber gazı sıktı jandarma. Onu da başka bir gazeteci belgeledi. Muhabirler Bülent Kılıç, Berkcan Zengin ve Murat Kocabaş’ın fiziksel şiddete uğradığını, Kocabaş’ın kasıklarından tekmelendiğini, Zengin’in kamerasının TOMA suyuyla kullanılamaz hale geldiğini bize ve dünyaya gazeteci Kazım Kızıl duyurdu. Ormandaki tahribatı gösteren şok edici fotoğrafları çektiler, yazdıkları haberlerle direnişçilerin sesini dalga dalga büyüttüler. Her hak mücadelesinde olduğu gibi işini yapmak üzere Akbelen’de bulunan ve yaşananları aktaran gazeteci Zeynep Kuray, ifadeye çağırıldığını duyurdu. Kendisine destek vermek için Milas Jandarma Komutanlığı’na giden Berkcan Zengin’in de ifadesinin alınmak istendiği ortaya çıktı. Gazetecilere, hem işlerini yaptıkları hem de meslektaşlarına destek oldukları için, tıpkı Matruşka bebekleri gibi birbirini doğuran suçlamalar yöneltiliyor. Gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyaseti halkın yanında mücadeleye katılarak yürüten muhalefet, gerçekte olan ile anlatılan arasındaki duvarı halk lehine ortadan kaldırarak otoriter yönetimlerin düzenine çomak sokuyor. Gerçeği talep etmeden demokrasi mücadelesi yürütemeyiz. Kaldı ki bu artık havamıza, suyumuza uzanmış bir yaşam mücadelesi.
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