Gözde Bedeloğlu: 12 Eylül hala devam eden bir süreç 

Sermayeyi mutlu kılan, buna karşın işçiyi, emekçiyi düşük ücret dayatarak ve örgütsüz bırakarak ezen sistemi, yine 80 sonrası veciz bir ifadeyle TİSK başkanı Halit Narin tanımlamıştı. “Bugüne kadar hep işçiler güldü, şimdi gülme sırası bizde.” 12 Eylül darbesi, bugün demokrasiye dair yüz yüze kaldığımız bütün sorunların kapısını bile isteye ardına kadar açtı. Halkın, demokratik düzenin inşasında elzem olan irade ve sorumluluk bilincini yaraladı. Ülkeyi demokrasi rayından çıkardı ve kültürel, ekonomik, siyasal… her anlamda geriletti. 12 Eylül olup bitmiş bir olay değil, hala devam eden bir süreç. Topluma karşı işlenen en büyük suçlardan biri olarak da hepimizin hafızasında çakılı kalmaya yazgılı.
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