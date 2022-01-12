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Yaramazlara biraz batar!

‘Göz yakmayan soğan’ geliyor

Britanya’da satışa çıkacak göz yakmayan soğanlar sayesinde ağlamaktan kırmızılaşmış gözler artık geçmişte kalabilir.

Fotoğraf: AA

‘Sunion’ adı verilen soğanların üretilmesi 30 yıldan fazla sürdü. Britanya’nın en büyük perakende satış şirketlerinden Waitrose, göz yakmayan soğanın haftaya piyasaya sürüleceği duyurdu.


Bilim insanları uzun süredir soğan doğrarken ortaya çıkan buharların neden olduğu tahriş ve göz yaşına engel olmak için çalışıyordu. Bu konuda Britanyalı şirketler de alternatif arıyordu. Hatta göz yakmayan soğanı üreten Waitrose’a ait zincir şirketlerden John Lewis 23 sterline (426 TL) ‘soğan gözlüğü’ satışları yapıyordu.

Dört sene önce ilk defa ABD’de piyasaya sürülen ‘Sunions’, İspanyol şirketlerin de ilgisini çekince ürün Avrupa pazarlarına da giriş yaptı.

‘Sunion’u geliştiren Alman tarım devi Bayer, ürünü daha sonra kimya firması BASF’ye satmıştı. Marka yetkilileri ürüne keskinliği daha az soğan türlerinin onlarca yıl boyunca melezlenmesiyle ulaşıldığını belirterek genetiğiyle oynanmadığını öne sürüyor.

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