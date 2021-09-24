Görme engellileri sokaktaki engellere karşı uyaran cihaz

Fransa’nın başkenti Paris’in sokaklarında yürüyen görme engelli Laurence Jamet yolunu kapatan bir çöp bidonuna yaklaşırken kulağında bir bip sesi duyuyor. Bu, önünde bir engel olduğuna dair uyarı. Engeli aşmak için sağa doğru yöneliyor ve yoluna devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Jamet, Fransız bir şirket tarafından üretilen, sensörlerle yol üzerindeki engelleri tespit edip kullanıcısına sesli uyarı veren Rango isimli elektronik cihazı kullanıyor.

Doğuştan görme engelli Jamet yıllardır baston kullanarak yolunu buluyor. Baston yer seviyesindeki engelleri bulmasına yardımcı oluyor ancak daha yukarıda duran şeylere, örneğin bir kamyonetin açık kapısı, çarpmasına engel olamıyor.

Jamet alnı kanamış şekilde eve dönmesini onun için sıradışı bir durum olmadığını anlatıyor.

Bastonun üzerine takılı olan ve ona kulaklıkla bilgi gönderen cihaz işte bu boşluğu doldurmaya yarıyor.

Cihazla ilgili deneyimini, “Daha az bir şeylere çarpıyorum dolayısıyla daha az stres yaşıyorum” sözleriyle anlatıyor.

Cihazı geliştiren Gosense şiketinin kurucu ortağı Francois Birot en çok dikkat ettikleri şeyin kullanıcıyı fazla bilgiye boğmamak olduğunu anlattı. Bu nedenle cihaz yalnızca kullanıcının yolunun üzerindeki engellerle ilgili bilgi veriyor.

Şimdiye kadar Fransa’da 400’e yakın görme engellinin kullandığı cihazın Almanya, Belçika ve İtalya’da da az sayıda kullanıcısı var. Fiyatı 2 bin avro (20 bin lira).