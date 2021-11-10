Google’ın 2,42 milyar avroluk cezası onandı

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Avrupa Komisyonu’nun Google’a uyguladığı 2,42 milyar avroluk para cezasını onadı. Ceza, Google’un alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisiyle kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kesilmişti.

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AB, Google’a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar avronun üzerinde ceza kesti.

2018’deki 4,34 milyar avroluk ceza Google’ın Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyleydi. 2019 yılındaki 1,49 milyar dolarlık ceza ise ‘reklam hizmeti‘ AdSense’de yine piyasa hakimiyetini kötüye kullanmayla alakalı.

ABD merkezli Google, Avrupa Komisyonu’nun verdiği 2,42 milyarlık para cezasına karşı açtığı davada da istediğini alamadı.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, Google’ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti. Kararda, “Genel Mahkeme, Google’a verilen 2,42 milyar avroluk cezayı onadı” dendi. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı’na götürülebiliyor.

Google, cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.