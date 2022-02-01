Diken

Yaramazlara biraz batar!

Google’dan Sabire Aydemir doodle’ı

Google, Türkiye’nin ilk kadın veteriner hekimi Sabire Aydemir’i andı.

Fotoğraf: Diken

Aydemir 112’inci yaşgününde Google tarafından ‘doodle‘ yapıldı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1984’te kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50’nci yılı nedeniyle Aydemir’e ‘İlk Kadın Veteriner Hekim’ unvanını ve plaketini vermişti.

1910 yılında Kastamonu’da doğan Aydemir, 1991 senesinde Ankara’da hayatını kaybetti.

İngilizce ve Almanca bilen Aydemir, 2016’da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından onur ödülüne layık görülmüştü.

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