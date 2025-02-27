Google'dan güncelleme: Kişisel bilgiler arama sonuçlarından kaldırılabilecek

Google, kullanıcıların kişisel bilgilerini arama sonuçlarından kaldırabileceği bir güncelleme getirdi.

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Google, ‘Sizinle ilgili sonuçlar’ (Results about you) adında yeni bir araç yayınlandı.

Kullanıcılar bu yeni özellikle arama sayfasında çıkan kendilerine ait telefon numarası veya adres gibi bilgileri tarayıp bunları hızla kaldırabilecek.

Bu bilgilerin kaldırılması için talep, doğrudan arama sayfasından oluşturulabilecek.

Arama motorunda çıkan bir sonucun yanındaki üç noktaya tıklayarak hangi içeriğin kaldırılmaya uygun olduğu görülebilecek. Sonuç için ‘daha az tıklanma’ talebi de oluşturulabilecek.

Ayrıca kişilerin güncelliğini yitirmiş bilgileri, bu bilgiler web sitelerinde kaldırılmasına rağmen hala sonuç sayfasında görünüyorsa, bunun için de ayrı talep oluşturulabilecek.

Güncelleneme henüz Türkiye’de aktif değil. ABD, Britanya, İrlanda, Avustralya, Kanada gibi bazı ülkelerde kullanılabiliyor.

Google, ilerleyen dönemde bu aracını daha fazla ülkede yaygınlaştırmayı planlıyor.