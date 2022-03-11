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Yaramazlara biraz batar!

Google, Ukrayna’da hava saldırılarını erkenden uyaracak


ABD’li teknoloji devi Google, Ukrayna’daki Android kullanıcılarının telefonlarına hava saldırı uyarısı gönderecek.

Fotoğraf: Arşiv

Sistem, Google deprem uyarı sisteminden uyarlandı ve Ukrayna hükumetiyle ortaklaşa geliştirildi.


Google’ın mühendislik bölüm başkan yardımcısı Dave Burke şunları söyledi: “Uyarılar, Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda gönderilen uyarılara dayanacak. Önümüzdeki günlerde de ülke genelinde aktive olmuş olacak.

Google, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgali sonrası ülkedeki tüm reklam satışlarını durdurmuştu.

Şirket ayrıca Rusya’nın devlet tarafından finanse edilen medya uygulamalarını Avrupa’da Google Play’den kaldırmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | 16’ıncı gün

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