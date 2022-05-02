Gölgede gezinen erkekler

Kezban Arca Batıbeki’nin yeni kişisel sergisi ‘Pulp Ficton 3’te, belirsizleşen erkek figürü eserlerde bir gölge gibi geziniyor.

Batıbeki eserlerinde nostaljik pop kültür imgelerini kullanmış

Eserlerinde nostaljik imgelere sık sık yer veren Batıbeki, 10 Mayıs’ta Cue Art Space’de açılacak sergideki işlerinde, alt kültür, klişe, kitsch ve pop kavramlarını sanatsal üretiminin dokusuna işlemiş.

“Popüler olan, gündelik olan her şey yalnızca işlevini yerine getiriyorken sıradandır, oysa bir ‘gösterge’ haline geldiği anda sıradan olmaktan çıkar” diyen sanatçı, eserlerinde erkeğin gözetleyen kadının gözetlenen olduğu dünyanın tam tersi imgeler gösteriyor.

‘Pulp Ficton 3’ 10-31 Mart arasında haftanın her günü açık.

Sergiye; metnini Derya Yücel’in yazdığı kitap da eşlik edecek.

Pulp Ficton 3, 10 – 31 Mayıs tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada’da pazar ve pazartesi günleri de dahil olmak üzere ziyarete açık olacak.