Gökhan Zan duyurdu: ‘Depremzedeler için turnuva’ düzenleyip gelirini Hatayspor’a yatıracaklar

Eski futbolcu Gökhan Zan, ‘depremzedeler’ için turnuva düzenleyip gelirini Hatayspor’a vereceklerini belirterek bu organizasyona katılmayacağını duyurdu.

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6 Şubat depremlerine Hatay’da ailesiyle yakalanan Zan, o süreçte kentte birçok yardım organizasyonunda aktif rol almıştı. Zan, Twitter hesabından Euro 2008’de oynanan İsviçre-Türkiye maçının kadrosuyla bir turnuva düzenleneceğini ancak kendisinin buna katılmayacağını bildirdi. Zan’ın turnuvaya katılmama gerekçesiyse organizasyonu yapanların gelirleri ‘depremzedelere yardım’ olarak gösterdiklerini ancak bu paraların Hatayspor’a yatırılacak olması.

Zan, mesajlarının devamında, organizatörün ‘Hatay iyi durumda’ dediğini de ekledi.

Zan, durumu şöyle duyurdu:

*Zorlu süreçte bölge insanı için verilen yardım sözlerinin kişi ve kurumlarca karşılanmadığına şahit oldum.

*Bu nedenle yardım organizasyonları ile ilgili ciddi bir güven sorunu yaşamaktayım.

*Geçtiğimiz günlerde organizatörler beni arayarak, Euro 2008 turnuvasında oynadığımız İsviçre-Türkiye maçının o dönemki kadroları ile yeniden yaşatılacağını, oynanacak gösteri maçından elde edilecek gelirin ‘depremzedeler’ adı altında yapılan organizasyonun toplanan bağışların Hatayspor ve Hatayspor alt yapısına verileceği söylenmesi üzerine bir tarafta milyon Eurolarla transfer yapan, oyuncu satışı ve sponsorluklarla küllerinden yeniden doğmuş olan Hatayspor, diğer tarafta açlık, sefalet ve evsizlikle mücadele eden halk.

*Orgazitörlere toplanacak paranın yoklukla mücadele eden Hatay halkı yerine Hatayspor’a verilecek olması nedeniyle organizasyona katılmayacağımı ilettim. Kamuoyunun bilgisine sunarım.

*Organizatör Cüneyt Yalınkılıç’a bir şartla kabul edebileceğimi iletmiştim. Toplanacak yardımların tamamının yoklukla mücadele eden Hatay halkına bizzat gözlerimle görerek yapılması durumunda kabul edebileceğimi ifade etmiştim. Fakat teklifim kabul görmedi.

*Hatta ve hatta organizasyonun içinde milli takımlardan arkadaşım organizatör Cüneyt Yalınkılıç ifade ettiği cümle, ‘Hatay daha iyi durumda.’ Bu paranın Hatayspor adı altında bağışlanması şartıyla kabul edeceğini söylemiş.