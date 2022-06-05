Gökhan Şen: Konut sorununda ‘Dünyaya bakıp kendi yolumuzu çizelim’ derim

Güçlü olan hayatta kalıyor. Güçsüz de kalıyor elbette.

Fakat hayatta kalmanın şekli değişiyor.

Barınmanın harcanabilir gelirler içindeki payı artıyor. Bu, geçinmeyi zorlaştırıyor. Evsizlerin ülkemizde arttığını görebiliriz. Üzgünüm ama bu böyle.

İkinci konu ise konut fiyatlarındaki artıştan ötürü fiktif şekilde serveti artanlar konusu var. Sermayenin ve varlık artışının en ilkel yollarından biri. Bu şekilde refaha ulaşan bir ülke var olmadı tarihte. Ne yazık ki…

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Sorunun farkındaysak eğer herhalde çözümleri konuşma zamanı.

Bunun için iki yol belirlenebilir.

İlki, dünyada neler yapıldığına bakmak. İkincisi ise kendi yolumuzu belirlemek.

Ben üçüncüyü seçip dünyaya bakalım, kendi yolumuzu çizelim derim.

Gökhan Şen’in yazısı