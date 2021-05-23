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Yaramazlara biraz batar!

Gökhan German: Hücumda ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe izledik

Çok tartışılan ilk maçın ardından Pınar Karşıyaka, İstanbul’da Fenerbahçe Beko’yu 80-71 yenip Play-Off yarı final serisinde durumu 1-1’e getirdi, saha avantajını da eline geçirdi. (…)

Fenerbahçe Beko’da serinin belki de en kritik maçında Kokoskov’un yaptığı Perez ve O’Quinn tercihleri tartışılabilir. Nitekim Guduric de faul problemine girince kırılma anlarında hücumda ne yaptığını çok bilmeyen bir Fenerbahçe izledik sahada. Karşıyaka, bu galibiyetle hem moral hem de özgüven kazandı. Rakibine oranla daha dar bir rotasyonla oynuyorlar. Sıkışık fikstürde bu onlar için dezavantaj sayılabilir. Ancak Fenerbahçe’nin de forma giyen her yabancıdan istikrarlı katkı aldığı söylenemez. Seri hâlâ ortada. Çok keyifli maçlar bizi bekliyor…

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Gökhan German’ın yazısı

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