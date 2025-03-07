Gökçen Erdoğan: İdrar kaçırmamanızın peşinde olmalıyız

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“İdrar kaçırıyorum ama…” Aması yok. İdrar kaçırmamanızın peşinde olmalıyız. Az, bir damla, bazen deyince idrar kaçırma normalleşmiyor ve hiçbir zaman da durduğu yerde durmuyor, hep ilerliyor.

SORU: Hocam 27 yaşımdayım, hiç doğum yapmadım ve idrar kaçırıyorum. Son 1.5 yılda başladı ve ilerledi. Başlarda tuvalete yetişemiyorum zannediyordum. Çünkü birden sıkışıklık hissediyordum ama son noktaya gelmiş oluyordum. Sonra hiç fark etmeden kaçırmaya döndü. Bu yaşlarda görülen bir şey mi, normal kabul edebilir miyim, geçici midir? Kegel egzersizinin faydası olduğunu öğrendim. Doğru mu?

CEVAP: İdrar kaçırma olasılığının arttığı, daha çok görüldüğü yaş grupları yok mu var, ama yaş kaç olursa olsun idrar kaçırmayı normal kabul edemeyiz. Sağlıklı bir insan, gerçekten tuvalete erişemediği nadir kriz durumları hariç idrar kaçırmaz. Kaçırmamalı. Mutlaka muayene olmalısınız. 1 damla kaçırıyor olsanız da muayene olmalısınız çünkü o 1 damlanın 1 damla olarak kaldığı hiç görülmemiştir. İdrar kaçırmanın pek çok nedeni olabiliyor; mesane yapınız, genelde de mesane sarkması, mesane içi basıncın artması, pelvik kaslarınızın zayıflığı, kilo, hormonal değişimler, tekrarlayan ya da geçmeyen enfeksiyon. Hangisi olduğunu anlamamız için elbette bazı tetkikler gerekiyor. Sonrasında nasıl bir tedavi izleyeceğimize karar verebiliriz. Kegel egzersizi, kadınların pelvik kaslarını güçlendirmeleri için çok faydalı elbette. Ve hiçbir rahatsızlık yaşanmadan yapılması, rutinleşmesi önleyici de olabiliyor. Ancak geldiğimiz noktada yani idrar kaçırmada bir eşik geçildiyse yetersiz kalabilir ve cerrahi müdahale de gerekebilir.

Gökçen Erdoğan’ın yazısı