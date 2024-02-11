Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın tek sefer düzenlenecek

Çanakkale’de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın beklenen fırtına nedeniyle tek sefer yapılacak.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 20:00’da, Kabatepe’den Gökçeada’ya 22:00’da sefer yapılacağı; gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 18:00, Geyikli’den Bozcaada’ya 19.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.