Göç edenlerin de tercihi Erhacı sulak alanındaki kuşlar ‘takibe alındı’

Iğdır’da Ağrı Dağı eteğindeki Erhacı sulak alanında ilk kez yapılan araştırmada, göçmen ve yerli 68 kuş türü kayıt altına alındı.

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Sonbaharda kuzeyden güneye göç eden kuşlar, Kuzeydoğu Göç Yolu üzerinde bulunan Iğdır’da mola verip besin ve yağ depoladıktan sonra uçuşlarına devam ediyor. Genellikle Afrika’nın kuzeyine göç etmek için bu rotayı kullanan kuşlar, verimli sulak alanlardan Erhacı köyü bölgesini de tercih ediyor.

Göçün devam ettiği sulak alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi, kuş bilimciler ve gönüllülerce takibe alındı.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (KUŞMER) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, sulak alanın dikkat çekici birçok kuş türünü barındırdığını söyledi: ”Bölgede yaptığımız çalışmalar neticesinde 68 türün kaydını çıkardık. Tespit ve gözlem çalışmalarına devam ediyoruz.”

İlkbaharda da çalışmalarını devam ettireceklerini vurgulayan Çelik şöyle devam etti: “Ağrı Dağı’nın eteklerinde sessiz bir alan. Alanda tamamen doğal kaynaklar var. Hem insan hareketliliğinin hem de çevrede kuşları rahatsız edecek herhangi bir etmenin olmadığını gözlemledik. Kuşlar burayı güvenli ortam olarak gördükleri için rahat şekilde yaşamsal faaliyetlerini sürdürmekteler.”