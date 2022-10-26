Gizli tanık ifade verdi: Evde ölü bulunan Gamze’nin anne-babası dahil yedi kişi gözaltında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babasının da aralarında olduğu yedi şüpheli gözaltına alındı.

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24 Ocak’ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi’ndeki eve giden sağlık ekipleri, Gamze S.’nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümü şüpheli bulunmuştu. Gamze Sakallıoğlu’nun boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti. Gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bodrum başsavcılığı, gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlattı.

DHA’nın aktardığına göre anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bodrum ilçesine getirilen anne ve baba, Bodrum Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Diğer beş kişiyse ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilecek.