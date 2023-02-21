Giderleri patlayan tuvaletin pis suyu çadır kenti bastı: Yanlış zemine kurulmuş

Adıyaman’da depremzedelerin yaşadığı çadır kenti, giderleri patlayan seyyar tuvaletin pis suları bastı. Yetkililer, yanlış zemine kurulum yapıldığını söylerken çocuklar ve yaşlılar pis suların doldurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, evleri yıkılan ya da hasarlı olan depremzedeler bölgede kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Tuvalet ve su yetersizliğinden dolayı hijyenin olmadığı bölgede, uzmanlar bir çok bulaşıcı hastalığın yayılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

FOX TV’de Yeşim Karacaoğlu’nun, Adıyaman’da Yenimahalle semt pazarına kurulan ve yaklaşık bin depremzedenin yaşadığı çadır kentten aktardıkları da bu tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Habere göre dün öğle saatlerinde, bebeklerin, çocukların, hasta ve yaşlıların da yaşadığı çadır kentteki seyyar tuvaletin giderleri patladı.

Yetkililer, çadırların hemen yanı başına kurulan tuvaletin yanlış zemine kurulduğunu, bunun için uygun olmadığını aktarırken, depremzedelerin yaşadığı çadırlar tuvaletten akan pis sularla doldu.

Depremzedeler, kendilerine gönderilen temiz kıyafetleri çadırların önüne koyarak engel olmaya çalıştı ancak, yiyeceklerin de içinde bulunduğu çok sayıda çadırı pis su bastı.

Depremzedeler, ‘biz günlerimizi nerede geçireceğiz‘ diye yetkililere seslenirken, bölgenin soğuk hava şartlarından ötürü çocuklar pis suların bastığı çadırlarda uyumaya devam etti.