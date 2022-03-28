Gezici anketi: İkinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu önde

Gezici Araştırmaya göre cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önde.
Cumhuriyet’e konuşan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde kadınların yadsınamaz rolü olacağını söyledi.
Gezici, halkın yüzde 18’inin kararsız olduğunu, bunların yüzde 62,7’sini kadınların oluşturduğunu belirterek, AKP’li kararsızların oranının yüzde 28’i bulduğunu kaydetti.
Kadınlara ülkenin en büyük sorunu sorulduğunda yüzde 78’inin ekonomi yanıtı verdiğini aktaran Gezici, kararsız seçmenlerin yüzde 72,8’nin CHP’li belediyelerin yönettiği yerlerde yaşadığını belirtti.
İkinci turda Kılıçdaroğlu
Gezici anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi eğer ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu yüzde 52,8, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa yüzde 47,2 oy alıyor.
Gezici, İYİ Partililerin yüzde 94’ü, DEVA Partililerin yüzde 92’si, Gelecek Partililerinse yüzde 88’inin tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu dile getirdi.
Gençlerin yüzde 75’i iktidara oy vermeyecek
Gezici, 2023’te ilk kez oy kullanacak olan gençlerle ilgili değerlendirmesi şöyle: “Türkiye’de 2000-2006 arasında doğanların sayısı 5 milyon 940 bin 916. Bu, ülke genelindeki seçmenin yüzde 11,8’ine denk geliyor. Bunların yüzde 75.4’ü ‘cumhur ittifakı’na oy vermiyor. Umutsuz olan, işsiz kalan, ekonomik anlamda derin sıkıntılar yaşayan gençlerin öfkesi ve yılgınlığı var. İktidar, çoğu tepkili olan gençlerden oy alamayacağı endişesinde, genç seçmenlerin sandığa gitmelerini olabildiğince önlemeyi hedefliyor.”