ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan bir kadın, ‘gerçek kimliğini’ 42 yaşında öğrendi.

Fotoğraf: Teksas Polisi

Tina Gail Linn Clouse ve Harold Dean Clouse Jr çifti, Florida eyaletinden Teksas’a taşındıktan kısa süre sonra, 1981 yılında öldürüldü. Houston kentinde, ormanlık alanda ölü bulunduklarında kimlikleri tespit edilemedi. 2021 yılında, kayıp kişileri bulmak için çalışan kuruluşların yardımıyla DNA testi sonucunda kim oldukları belirlendi.

Kimlik tespiti yapılınca çiftin yıllardır akıbetini öğrenemeyen yakınları, bir de bebeklerinin olduğunu polise bildirdi. 1981’deki tutanaklardan olay yerinde ailenin adının ‘Holly Mary’ olduğunu söylediği bebeğin bulunmadığı teyit edildi. Polis çiftin kızını aramaya başladı.

Dün basın toplantısı düzenleyen Teksas başsavcılığı, çiftin kızına ulaştıklarını açıkladı. Açıklamaya göre beş çocuk annesi Holly Clouse gerçek kimliğini, anne-babasının o bebekken öldürüldüğünü salı günü işyerine giden polisten öğrendi. Onu bir tarikata üye olduklarını söyleyen, çıplak ayaklı, beyaz elbiseli iki kadın Arizona eyaletine götürüp bir kiliseye bırakmış, adını da bildirmişti. Evlat edinen bir çift tarafından yetiştirilmişti.

Tina Gail Linn Clouse ve Harold Dean Clouse Jr’ın öldürülmesine ilişkin cinayet soruşturması sürüyor. Çiftin bir tarikat tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. Holly Clouse’u yetiştiren çiftin cinayetle ilgisi yok. Tarikata üye oldukları belirtilen üç kişi gözaltında.

Savcılık, ayrıca, ‘Susan’ adlı bir kadının dosya yeniden açılınca polise, 1981’de çiftin aileleriyle iletişim kurduğunu, onların tarikata üye olup tüm mal varlıklarını verdiklerini anlattığını söylediği bilgisini aktardı.

Holly Clouse, yıllar sonra geçmişiyle ilgili gerçeği öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken anneannesi, torununa kavuşmanın ‘cennetten gelen bir hediye gibi’ olduğunu açıkladı.

Polis, çiftin kaçırılıp öldürülmeleriyle ilgili bilgi sahibi olanların kendilerine başvurmalarını istedi.