Genetik hastalığı olduğunu söylemeyen sperm bağışçısının 15 çocuğu olmuş

Britanya’da yaşayan ve genetik hastalığı bulunan bir adamın sperm bağışı yoluyla, anne adaylarına ‘bu durumdan bahsetmeden’ 15 çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Facebook

James MacDougall (37), Facebook üzerinden iletişim kurduğu kadınlara sperm bağışladı. Hiçbirine zeka geriliğinin ve öğrenme güçlüklerinin en sık kalıtsal sebebi ‘Frajil X Sendromu’ adlı hastalığından bahsetmedi. MacDougall’in lezbiyenlere bağışladığı spermlerle 15 çocuk dünyaya geldi.

‘Yasal kliniklerde’ sperm bağışlama şansı olmayan MacDougall’in ‘çocuklarının’ yaşlarının birkaç ay ila dört yaş arasında değiştiği belirtildi.

Derby’deki aile mahkemesinde açılan bir dava sürecinde genetik hastalığı olduğunu bile bile sperm bağışı yaptığı anlaşıldı.

Genetik hastalık çocuğa geçti

MacDougall, bağış yaparken çocukları görmek istemeyeceğine dair anlaşma imzalasa da dördüyle görüşmeyi ve ebeveyn olarak sorumluluklarını yerine getirmeyi talep etti. Anneler bu talebi reddetti ve mesele mahkemeye taşındı.

Söz konusu çocuklardan ikisinin annesi, 25 yaşındaki SW mahkemede, MacDougall’la sosyal medyadaki duyurusu aracılığıyla iletişim kurduğunu, 2019 ve 2020’de iki çocuk sahibi olduğunu anlattı. SW çocuklarından birinin konuşamadığını, yakın geçmişte sebebinin Frajil X Sendromu olduğunu öğrendiğini söyledi.

Sperm bağışı karşılığında para almayan MacDougall da kliniklerde bu işi yapamayacağı için sosyal medyayı tercih ettiğini söyledi.

Mahkemenin hakimi, MacDougall’ın çocuklarla görüşmesi talebini reddetti. Ayrıca, avukatının kimliğinin gizlenmesi yönündeki istemini de kabul etmedi. Hakim, başka kadınların onun spermiyle hamile kalmasının önüne geçebilmek için isminin açıklanmasını istediğini vurgulayarak, “Gelecekte bunu tekrar denemeyeceğinden emin olmak istiyorum” dedi.