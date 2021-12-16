Gençlerden ebeveynlere cinsellik tavsiyesi: Porno hakkında erken yaşta konuşun

Britanya Çocuk Komisyonu, çocuklarını cinsellikle ilgili bilgilendirmede ebeveynlere yardım edebilecek bir rehber hazırlamak için bir grup gençle çalıştı.

Çocuk hakları üzerine çalışan hükümet organının yaptığı çalışmada, gençler ‘Keşke annem-babam ben internet kullanmaya başlamadan önce bana bunları söyleseydi’ dediği konular hakkında tavsiyelerde bulundu.

Sexting (cinsellik içeren mesajlaşma) ve pornografi gibi konularda anne-babaların çocuklarıyla daha erken yaşta konuşması gerektiği sonucuna varıldı. Gençlerden oluşan kurul mümkünse çocuklar telefon kullanmaya başlamadan önce bu tür özen gerektiren konuşmaların yapılması gerektiğini belirtti.

11 yaşından küçüklerin yarısının porno gördüğünden hareketle anne-babalara çocuklarla sekiz-dokuz yaşındayken konuşması tavsiye edildi.

Gençlerden biri anne-babaların porno hakkında erkek çocuklarıyla kız çocuklarından daha erken konuşması gerektiğine dikkat çekerek “Benim erkek arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla kesinlikle kız arkadaşlarıma kıyasla daha erken porno seyretmişler, beş, altı yaş kadar erken yaştan söz ediyorum” dedi.

Bir başka genç, küçük yaşta neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeden sadece porno sitelerinde gördüklerini takip ettiklerini anlattı.

Hazırlanan rapora göre birçok çocuk internette kazara pornografiye denk geliyor. Yasalara göre 18 yaş altına bu tür içerikte DVD, dergi satılamasa da ücretsiz olan online pornografi söz konusu olunca yasada boşluk oluşuyor.

Sexting konusunda kurul gençlerin akran baskısı, onay alma ihtiyacı, manipülasyon gibi nedenlerle cinsellik içeren fotoğraflarını paylaştığını anlattı.

Anne-babalara çocukları suçlamak yerine onlara destek olması tavsiye edildi.

Gençler ayrıca okulda yaşı daha büyük erkek çocuklarının pornografik içerik gönderdiğine dikkat çekerek bunun korkutucu olabileceğini ve çocukların anne babalarıyla bu konuda konuşabilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erkek çocuklarının ebeveynlerine de bu tür davranışın kabul edilebilir olmadığı konusudna konuşmaları tavsiye edildi.

Billie Eilish gündeme getirmişti

ABD’li şarkıcı Billie Eilish 11 yaşından itibaren porno izlemeye başlamasının beynini mahvettiğini ve kabuslar görmesine sebep olduğunu anlatmıştı.

Eilish özellikle pornonun kadın bedeni ve cinsel deneyimini anlatma şeklini sorunlu bulduğunu ifade ederek rıza dahil neyin normal olduğuna dair anlayışa zarar verebildiğine dikkat çekmişti.

19 yaşındaki şarkıcı “Neden kötü bir şey olduğunu anlamamıştım. Seks yapmayı böyle öğreniyorsun sanıyordum. Anneme söylediğimde dehşete kapılmıştı” demişti.