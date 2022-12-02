Geçen yıl 356 binden fazla abonenin elektriği borcundan dolayı kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021’de borcu nedeniyle elektriği kesilen abone sayısını 356 bin 488 olduğunu açıkladı.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Dönmez’e, 2021’de Türkiye genelinde borcu nedeniyle elektriği kesilen abone sayısını ve illere göre dağılımını sordu.

Dönmez, Tanrıkulu’nun önergesini yanıtladı.

ANKA’nın aktardığına göre Dönmez, Türkiye genelinde elektriği kesilen abone sayısını 356 bin 488 olduğunu belirtti.

Yanıta göre, elektriği kesilen abonenin en fazla olduğu şehir, 107 bin 621 aboneyle Kayseri oldu. Kayseri’nin ardından 37 bin 415 aboneyle Ankara geldi. İstanbul’da 29 bin 85 ve İzmir’de 20 bin 844 abonenin elektriği kesildi.

Dönmez, Edirne, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Karaman, Kars, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Yozgat, Bursa, Çanakkale, Bitlis, Bayburt, Balıkesir, Ardahan, Aksaray, Ağrı illerinde geçen yıl elektriği kesilen abone olmadığını belirtti.

Dönmez, elektriği kesilen abonelere ilişkin, “Abonelerin büyük çoğunluğunu köy, yayla evi ve yazlık gibi dönemsel kullanılan meskenlerle sezonluk ticaret hanelerden oluşturmaktadır” dedi.