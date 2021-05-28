Geçen ay çıplak görüntülenen Kanadalı vekil bu kez de sanal oturumda ‘işerken’ kameraya yakalandı

Geçen ay Zoom aracılığıyla bağlandığı çevrimiçi bir toplantıda çırılçıplak ‘ekranda beliren’ ve özür dileyen Kanadalı milletvekili William Amos, bu kez de sanal bir oturumda ‘işerken’ kameraya yakalandı.

Fotoğraf: Kanada Parlamentosu

İktidardaki Liberal Parti’nin milletvekillerinden William Amos yine özür diledi ve çok utandığını ifade etti. Twitter’dan açıklama yapan Amos, “Kamuya açık olmayan bir oturumdaydım. Kameranın beni görüntülediğinden habersiz işedim. Kamuoyu görmese de kabullenilemeyecek bir şey. Herkesten çok özür dilerim” yazdı.

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Amos’un, 14 Nisan’daki çıplak görüntülerinden alınan ekran görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı. Bloc Québécois adlı partinin milletvekili Claude DeBellefeuille, “Bir vekilin soruların yöneltildiği bölümde kıyafet kuralına uymadığını gördük, daha doğrusu kıyafetsizdi. Belki milletvekillerine, özellikle de erkeklere kravat ve takım elbisenin uygun olduğunu anımsatırsınız” diyerek tepkisini göstermişti.

Böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması için çabalayacağını söyleyen ve özür dileyen Amos verdiği sözü tutamadı. Bu kez inovasyon, bilim ve sanayi bakanı yardımcılığı görevini ve komitelerdeki sorumluluklarını geçici olarak bıraktığını, milletvekilliğine devam edeceğini söyledi.