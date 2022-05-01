Gaziantep’te fabrika yangını

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Fotoğraflar: AA

3’üncü OSB’de kurulu fabrikada gece yarısı bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle zaman zaman bölgede patlama sesi duyuldu. Polis, vatandaşları olası patlama tehlikesine karşı bölgeden uzaklaştırdı.

AA’ya konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangına 60 personel ve belediye ile OSB’ye ait 24 araçla müdahale edildiğini söyledi.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, “Olay yeri geri dönüşüm tesisi. Yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.