Gaziantep’te bir kadının cansız bedeni bulundu: Bıçaklanarak öldürülmüş

Gaziantep’te cansız bedeni bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi’ndeki boş arazide hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, cansız bedenin 41 yaşındaki Neslihan Kaya’ya ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.
Savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülen Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi.
AA’nın aktardığına göre Kaya’nın cenazesi, Nurdağı ilçesindeki Hisar Mahallesi’nde defnedilecek.