Gazeteci yazar Hikmet Altınkaynak hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Hikmet Altınkaynak solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle üç gün önce yoğun bakıma alınan Cumhuriyet gazetesi yazarı, PEN Türkiye üyesi Hikmet Altınkaynak, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altınkaynak’ın ölümünün ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu bir mesaj yayımladı:

“Değerli meslektaşımız Hikmet Alkınkaynak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Hikmet Altınkaynak’ın ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

TGC: Hikmet Altınkaynak’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, 2022 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Hikmet Altınkaynak 17 Şubat 2023 Cuma günü vefat etti. https://t.co/HWccS9OkCQ pic.twitter.com/yvU5oE7Cml — TGC (@TGCTr) February 17, 2023

PEN Türkiye de Altınkaynak’ı şu sözlerle uğurladı:

“Eserleriyle yaşayanlar arasına bir yıldız daha kaydı. Çok değerli üyemiz, yazar-çevirmen-öğretim görevlisi Hikmet Altınkaynak’ı uğurluyoruz. O bir edebiyat neferiydi. Bireysel çalışmalarını sürdürürken, örgütlü çalışmaya her zaman sonsuz inanır, destek olurdu. Beyefendiliği, nezaketi saygınlığı her zaman öne çıkan arkadaşımızın kaybı hepimizi derinden üzdü. P.E.N Türkiye olarak; ailesine, sevenlerine, edebiyat dünyasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Hikmet Altınkaynak kimdir?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitiren Hikmet Altınkaynak’ın ilk eleştiri yazıları 1972 yılında Yeni Ortam ve 1975 yılında Cumhuriyet gazetelerinde yayımlandı.

1980’li yıllardan başlayarak 17 yıl süreyle Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde redaktör, yazar, yazıişleri müdürü, yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni görevlerinde bulunan Hikmet Altınkaynak, bu sürede aralarında ‘Eleştiri’ ve ‘Yaşasın Edebiyat’ olmak üzere 10 dolayında derginin yöneticiliğini üstlendi ve sayısız kitabın editörlüğünü yaptı.

Sürekli Basın Kartı sahibi olan Altınkaynak’ın yazıları Cumhuriyet, Milliyet, Radikal, Hessen/Toplum (Almanya) gazetelerinde ve Cumhuriyet Kitap Dergi, Yansıma, V Varlık, Türk Dili, Eleştiri, Milliyet Sanat, Ulusal Kültür, Yaşasın Edebiyat ve Hürriyet Gösteri dergilerinde yayımlandı. Bu süre içinde çok sayıda kitap yazdı. Radyo ve televizyon programları yaptı.

2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı ve Türk Dili Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlayan Hikmet Altınkaynak, ‘Çağdaş Türk Şiiri’, ‘Biyografi Yazımı’ ve ‘Türk Dili’ dersleri okuttu.