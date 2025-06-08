Gazeteci Çetingüleç: 'Van Gölü canavarı' efsanesini ben yarattım

Kısa Dalga’dan gazeteci Mehmet Çetingüleç, Sabah’ta parlamento muhabiriyken ‘Van Gölü canavarı’ efsanesinin yaptığı haberle yayıldığını duyurdu.

Van’da Edremit Belediyesi personelinin biriken karlardan 2020’de yaptığı ‘Van Gölü canavarı’. Fotoğraf: AA

1993’e kadar hiç söz edilmeyen fakat o tarihten itibaren bazı kişilerin gördüğünü iddia ettiği ‘Van Gölü canavarı’ efsanesiyle ilgili itiraf gazeteci Çetingüleç’ten geldi.

Kısadalga’daki yazısında Çetingüleç ‘Van Gölü canavarı’ efsanesini göldeki su seviyesine dikkat çekmek için Sabah’ta parlamento muhabiriyken yarattığını duyurdu. Gazeteci şunları söyledi:

* Yıl 1993. Van Gölü’nde su seviyesi aniden yükselmeye başladı. Bölgedeki panik Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar yansıdı. Refah Partisi Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve dokuz arkadaşı olayın araştırılması için bir önerge verdi. Meclis önergeyi kabul etti ve kurulan araştırma komisyonunun başkanlığına Zeki Ergezen seçildi. Rahmetli Ergezen esprili, samimi, gazetecilerle sosyal ilişkileri kuvvetli bir siyasetçiydi. Başkan seçildikten sonra yanına gittim. Aramızda ‘tarihi’ bir sohbet geçti…

* Baklayı ağzımdan çıkardım: “Şimdi siz Van Gölündeki su seviyesinin artışını araştıracağız, derseniz, bu hiçbir yerde haber olmaz. Ama… Eğer Van Gölü canavarını araştıracağız, derseniz o zaman haber her yerde yayınlanır. Hatta dış basında bile yer alır. Böylece Van’a yerli yabancı turist akını olur. Siz hem şehrin ekonomisine katkıda bulunursunuz, hem de bu haberle birlikte göldeki su seviyesinin yükseliş nedenlerine ilişkin bilgi verip hedefinize ulaşırsınız.”

* Önce kahkaha attı. Biraz düşündükten sonra aklına yattı. “Valla doğru söylüyorsun. Yapalım bunu…”

* Haberi yazdım. İki gazetede birden ‘yayınlandı’ diyemeyeceğim adeta ‘patladı’. Çünkü… Haber yayınlandığı gün bütün gazeteler ve televizyonlar Zeki Ergezen’in kapısına dayandı. Günlerce televizyonlarda Van Gölü canavarı haberleri ‘görüntülü’ olarak verildi. GÖRÜNTÜLÜ!!!

* Bir kanal ‘ana haberlere’ saatler kala ‘canavarı görüntüledik’ anonsu geçmeye başladı. Hakikaten de görüntülemişlerdi. Ama yüzen canavar değil, kara bir camızdı!…

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