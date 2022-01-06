Gayrimenkul satışında yeni sistem: Güvenilir hesap

Ziraat Bankası, gayrimenkul satışında alıcı ve satıcı arasında para transferi konusunda yaşanan sorunlara karşı yeni bir sistem hayata geçirdi.

Sistemin adı ‘Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması‘ ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) işbirliğiyle yapıldı.

Uygulamayla gayrimenkul alım satımı sırasında karşılıklı güven sorunu, hırsızlık, sahte para gibi sıkıntıların aşılması amaçlanıyor.

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz sistemi şöyle anlattı: “Ziraat Bankası’nda vadesiz mevduat hesabı olan veya yeni hesap açacak müşteriler, gayrimenkulünün kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüğü’ne devir alan veya devir eden olarak müracaat ettikten sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden aldıkları başvuru numarasını, işlem için Ziraat Bankası şubesine bildirir.

Ziraat Bankası şubesinde Tapu Güvenilir Hesap işlemine yönelik gayrimenkulü devir eden (satıcı) tarafından verilen bilgilerin sisteme girişi sonrasında bilgilerin devir alan (alıcı) tarafından da onaylanması ile uygulama başlatılır ve transfer bedelinin Ziraat Bankası güvencesine alındığı bilgisi taraflara SMS ile bildirilir.

Tapu Müdürlüğünde devir işleminin tamamlanması ile eş zamanlı olarak devir alan (alıcı) hesabından devir eden (satıcı) hesabına bildirilen tutar transfer edilir.”