‘Game of Thrones’un yaratıcılarından yeni dizi: 3 Cisim Problemi

‘Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss ikilisinin, Liu Cixin’in aynı isimli roman üçlemesinden uyarladığı ‘3 Cisim Problemi’nden ilk fragman yayınlandı.

Sekiz bölümden oluşan dizide, 1960’lı yıllarda alınan önemli bir karar, yankılarını uzayı ve zamanı aşarak günümüze ulaştırıyor.

Sıradışı hikayesiyle merakla beklenen dizinin yönetmenliğini, 2021’de Oscar’a aday olan Derek Tsang üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer ve Eve Ridley gibi isimler yer alıyor.

Dizide, evrenin tüm sorularına kimi zaman başını belaya sokabilecek kadar büyük bir merakla yaklaşan Jin Cheng, henüz gerçek potansiyelini ortaya koyamamış Saul Durand, insanlığa düşman olan herkesin ilk hedefi olabilecek kadar güçlü ve vizyoner Auggie Salazar, açık sözlü ve sevimli Jack Rooney ve evrendeki rolünü yeniden düşündürecek kadar sarsıcı bir haberle yüzleşen Will Downing, insanlığın doğanın kanunlarını altüst eden büyük bir tehdit ile burun buruna gelmesi sonucu güçlerini birleştirerek ‘Oxford Beşlisi’ni oluşturuyor.

3 Cisim Problemi, 21 Mart’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.