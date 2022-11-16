G20, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını kınadı

Dünyanın başlıca ekonomilerinin oluşturduğu G20 grubunun liderleri yayımladıkları ortak bildiride, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunu ‘en güçlü şekilde kınadıklarını’ dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bildiride “Ülkelerin çoğu Ukrayna’daki savaşı şiddetle kınayarak, yoğun insani acılara ve küresel ekonomideki kırılganlıkların artmasına yol açtığına dikkat çektiler” dendi.

Reuters’a konuşan üç diplomatik kaynak, bildirgenin tüm üyeler tarafından onaylandığını belirtirken, Alman delege, dün yayımlanan taslak metinde değişiklik yapılmadığını söyledi.

Öte yandan bildiride “Var olan durumu ve yaptırımlar hakkında farklı görüş ve değerlendirmeler” bulunduğu da belirtildi.