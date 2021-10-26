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Yaramazlara biraz batar!

Futbol yorumcularının şampiyonluk kavgası: Bardaklar havada uçuştu

TV100’de yayınlanan bir spor programında iki yorumcu, birbirinin üzerine bardak fırlatıp tehdit etti. ‘Kavga’ 2010-2011 yılının şampiyonunun kim olduğu tartışmasından çıktı.

Süper Lig’de dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından yayınlanan ‘Var Odası’ programında, yorumcular Emre Bol ile Oğuz Altay kavga etti.


Altay, 2010-2011 sezonunda şampiyonun Trabzonspor olduğunu söylerken, Fenerbahçe için ‘hırsız’ ifadesini kullandı. Buna sinirlenen Bol da “Açın Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesini, bakalım ne yazıyor” dedi.

İkili, önlerinde duran bardakları kırdı; Altay Bol’un üstüne yürüdü. Bu sırada reklama gidildi.

Fenerbahçe’nin şampiyonluğu tescillenmişti

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak, aynı puandaki Trabzonspor’un dört gol averajı önünde şampiyon olmuştu. Trabzonspor cephesi, Fenerbahçe’nin şikeyle şampiyon olduğunu iddia ederek yıllardır kupanın kendilerine verilmesini istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Haziran 2011’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu tescillemişti.

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