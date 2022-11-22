Fransa’da, aşırı sıcak 3 bine yakın can aldı

Fransa’da 1900 yılından beri tarihin en yüksek ikinci sıcaklarının yaşandığı yaz döneminde, bu yüzden 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ülkede yaz aylarında birçok kentte 40 dereceyi aşan sıcak hava, ölümlerin yanı sıra orman yangınlarına da neden olmuştu.
Fransa Kamu Sağlığı Dairesi’nin verilerine göre sıcaklıklar ve Covid-19 salgınıyla bağlantılı olarak bu yıl 10 bin 420 kişi öldü.
Bu kişilerden 2 bin 816’sı, doğrudan 14-22 Haziran, 9-27 Temmuz ve 29 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 3 sıcaklık dalgası nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşanan 2 bin 816 ölümün 2 bin 272’sini 75 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.
Ülkede, 2003’te anormal sıcaklar nedeniyle 15 bin kişi yaşamını yitirmişti.