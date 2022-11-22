Fransa’da, aşırı sıcak 3 bine yakın can aldı

Fransa’da 1900 yılından beri tarihin en yüksek ikinci sıcaklarının yaşandığı yaz döneminde, bu yüzden 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Ülkede yaz aylarında birçok kentte 40 dereceyi aşan sıcak hava, ölümlerin yanı sıra orman yangınlarına da neden olmuştu.

Fransa Kamu Sağlığı Dairesi’nin verilerine göre sıcaklıklar ve Covid-19 salgınıyla bağlantılı olarak bu yıl 10 bin 420 kişi öldü.

Bu kişilerden 2 bin 816’sı, doğrudan 14-22 Haziran, 9-27 Temmuz ve 29 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 3 sıcaklık dalgası nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşanan 2 bin 816 ölümün 2 bin 272’sini 75 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.

Ülkede, 2003’te anormal sıcaklar nedeniyle 15 bin kişi yaşamını yitirmişti.