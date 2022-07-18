Avrupa kavruluyor: Britanya için kırmızı alarm

Avrupa’yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklık nedeniyle binden fazla kişi yaşamını yitirirken Britanya’da kırmızı alarm verildi.

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İklim krizi nedeniyle geçen sene sel felaketiyle boğuşan Avrupa, bu defa günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Portekiz ve Fransa’da 40 derece üstü sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları devam ediyor. Her iki ülkede bir haftadır süren sıcak hava dalgasının binden fazla dolaylı veya doğrudan ölüme sebep olduğu düşünülüyor.

Binlerce kişi yangın nedeniyle yerlerini terk ederken, Britanya da kırmızı alarm verdi. Britanya Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini duyurdu.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik kırmızı alarmın 19 Temmuz’a kadar süreceği bildirildi. Britanya’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019’da 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Gözlem Programı Copernicus da bugün için verdiği tahminlerde İspanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan’ın yanı sıra Türkiye‘nin batısının aşırı orman yangını riski altında olduğunu kaydetti.